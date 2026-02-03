L’Inter si allena a Appiano Gentile in vista della partita di Coppa Italia contro il Torino. I giocatori lavorano duramente, mentre alcuni sono alle prese con infortuni e tempi di recupero ancora da definire. La squadra si prepara senza perdere tempo, con l’obiettivo di arrivare nel miglior modo possibile alla sfida.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Prosegue la preparazione in vista del Torino in Coppa Italia. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista del Torino in Coppa Italia

Approfondimenti su Appiano Gentile Inter

Appiano Gentile: l’Inter prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Borussia Dortmund.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Appiano Gentile Inter

Argomenti discussi: Inter, ecco la data per il rientro di Dumfries: l’obiettivo sono i playoff di Champions League; VIDEO FCIN1908 / Vigilia di Borussia Dortmund-Inter: continua il torello dei nerazzurri; Appiano Gentile Inter | prosegue la preparazione in vista del Torino in Coppa Italia; Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista del Borussia Dortmund.

Inter, Calhanoglu torna ad Appiano: Resto qui, tutto chiarito con LautaroI primi giocatori dell'Inter si sono ritrovati ad Appiano Gentile, in vista del vero e proprio raduno previsto per sabato 26 giugno. Tra questi c'è anche Calhanoglu, nei giorni scorsi al centro di ... sport.sky.it

Inter: ad Appiano Gentile arriva la delegazione della Nazionale italianaInter: ad Appiano Gentile arriva la delegazione della Nazionale italiana Prosegue il tour del nei vari ritiri del ct Gennaro Gattuso con il vice Luigi Riccio e il capo delegazione Gianluigi Buffon. corrieredellosport.it

L’Inter si è ritrovata questa mattina, al centro sportivo di Appiano Gentile, per il classico allenamento di scarico dopo il match vinto ieri sera a Cremona. L’obiettivo dello staff è rimettere a disposizione del tecnico i due centrocampisti tra Sassuolo e Juve, con l - facebook.com facebook

Siamo live da Appiano Gentile e da Dortmund Seguiteci per prepararvi a questa notte di #UCL bit.ly/4t6UP2U x.com