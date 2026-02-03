Le difese di Becciu chiedono di vedere le carte di Striano, l’ufficiale della Gdf coinvolto negli spionaggi. Ora vogliono capire se ci sono elementi che possano aiutare a chiarire il ruolo del loro assistito nel processo. La richiesta arriva in un momento di grande tensione, tra i misteri che avvolgono il procedimento contro l’ex cardinale e le indagini su Striano, accusato di aver gestito un traffico di dossier a giornalisti del «Domani». La richiesta delle carte rappresenta un tentativo di fare luce su un intreccio di vicende

C’è un filo rosso che lega gli spionaggi di Pasquale Striano, l’ufficiale Gdf accusato di aver gestito un traffico di dossier a giornalisti compiacenti del «Domani», ai misteri del processo a monsignor Angelo Becciu, l’ex Sostituto alla Segreteria di Stato Vaticano condannato a cinque anni e mezzo per peculato nel processo di primo grado voluto fortemente da Papa Francesco, costato al porporato l’accesso al Conclave che ha eletto Leone XIV. Alla quinta udienza del processo d’appello ripreso ieri - senza il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi che ha fatto un passo di lato per non farsi ricusare dalla Cassazione vaticana - i legali degli imputati, alla sbarra per la presunta malagestio dei fondi dell’Obolo di San Pietro e della compravendita del palazzo londinese di Sloane Square costata al Vaticano 200 milioni, hanno chiesto di acquisire gli atti del caso Striano, che come ha scritto il Giornale nel maggio del 2019 (prima che scoppiasse lo scandalo dentro il Vaticano, avrebbe effettuato «plurimi accessi abusivi a sistemi informatici su tutti i protagonisti di questa vicenda», dice Cataldo Intieri, avvocato di Fabrizio Tirabassi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Appello a Becciu, le difese: "Vogliamo le carte di Striano"

Argomenti discussi: Riparte il processo Becciu. Udienze il 3, 4 e 5 febbraio alla Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano; Perché Becciu va assolto; Ángel Fernández Artime, ovvero il grande ritorno dei salesiani (di M.A. Calabrò); Sono innocente! Lo gridano le carte, lo gridano i fatti.

Vaticano, riparte l'appello del maxi Processo Becciu con l'ombra degli strani dossieraggi di Striano, ora i legali chiedono di acquisire gli attiNella complessa, dibattuta (e per certi versi impenetrabile) vicenda giudiziaria del Palazzo di Londra i magistrati di Papa Prevost che formano il ... msn.com

Riparte il processo Becciu. Udienze il 3, 4 e 5 febbraio alla Corte d’Appello dello Stato della Città del VaticanoIl riconoscimento dell’innocenza del Cardinal Becciu restituirà credibilità al sistema vaticano. La verità non si negozia. La giustizia non accetta sconti. korazym.org

Il 12 gennaio scorso la Cassazione vaticana aveva dichiarato "inammissibile" il ricorso in appello presentato dal Promotore di giustizia Alessandro Diddi. La sua uscita di scena potrebbe portare a una sentenza più favorevole per il cardinale Angelo Becciu e a - facebook.com facebook