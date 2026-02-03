Apice protagonista a Evolio Expo | l’olio diventa strategia di sviluppo del territorio
Apice presenta il suo olio extravergine a Evolio Expo 2026. L’evento diventa un’occasione per mostrare come il prodotto possa essere molto più di un semplice ingrediente in cucina. Apice punta a usare l’olio come leva per promuovere lo sviluppo del territorio, valorizzando aspetti culturali ed economici. Durante la fiera, si sono susseguite dimostrazioni e incontri che hanno messo in evidenza il ruolo strategico di questa produzione locale.
Tempo di lettura: 2 minuti Apice porta la propria visione di sviluppo territoriale a Evolio Expo 2026, mettendo al centro l’olio extravergine non solo come prodotto agricolo, ma come vero e proprio strumento di identità, cultura e crescita economica. Un racconto che supera la dimensione della filiera e apre a una lettura più ampia del territorio, capace di connettere tradizione e futuro. Nel talk promosso dal Comune di Apice, l’olio è stato indicato come chiave di interpretazione delle vocazioni locali: un elemento in grado di unire comunità, paesaggio e progettualità, trasformando le radici agricole in valore condiviso e attrattività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Evolio Expo
Bari: inizia Evolio Expo nella regione più olivicola d’Italia Stamattina l'inaugurazione
Questa mattina a Bari si è tenuta l'inaugurazione di Evolio Expo, l'evento dedicato all'olio d'oliva.
Evolio Expo al via: Puglia capitale dell’extavergine, Campania tra i territori chiave della filiera
L'Evolio Expo mette in evidenza il ruolo della Puglia come capitale dell'extavergine e la rilevanza della Campania nella filiera dell'olio.
Ultime notizie su Evolio Expo
Argomenti discussi: Apice protagonista a Evolio Expo: l’olio diventa strategia di sviluppo del territorio.
CANOSA | Ad Evolio Expo 2026 un talk dedicato a Canosa - facebook.com facebook
Domani (31/01, ore 12) a Evolio Expo, presso la Fiera del Levante, l’incontro Olio ad Oriente, promosso da Unioncamere Puglia/ @EEN_Italia Export olio pugliese verso Cina, Giappone e Corea +50% dal 2020 al 2024. Registrati: forms.gle/f2deyBkAEb x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.