Apice presenta il suo olio extravergine a Evolio Expo 2026. L’evento diventa un’occasione per mostrare come il prodotto possa essere molto più di un semplice ingrediente in cucina. Apice punta a usare l’olio come leva per promuovere lo sviluppo del territorio, valorizzando aspetti culturali ed economici. Durante la fiera, si sono susseguite dimostrazioni e incontri che hanno messo in evidenza il ruolo strategico di questa produzione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Apice porta la propria visione di sviluppo territoriale a Evolio Expo 2026, mettendo al centro l’olio extravergine non solo come prodotto agricolo, ma come vero e proprio strumento di identità, cultura e crescita economica. Un racconto che supera la dimensione della filiera e apre a una lettura più ampia del territorio, capace di connettere tradizione e futuro. Nel talk promosso dal Comune di Apice, l’olio è stato indicato come chiave di interpretazione delle vocazioni locali: un elemento in grado di unire comunità, paesaggio e progettualità, trasformando le radici agricole in valore condiviso e attrattività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apice protagonista a Evolio Expo: l'olio diventa strategia di sviluppo del territorio

Questa mattina a Bari si è tenuta l'inaugurazione di Evolio Expo, l'evento dedicato all'olio d'oliva.

L'Evolio Expo mette in evidenza il ruolo della Puglia come capitale dell'extavergine e la rilevanza della Campania nella filiera dell'olio.

