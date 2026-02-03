Apertura nuovo padiglione in carcere Fns Cisl | C' è carenza di personale penitenziario

L’apertura del nuovo padiglione alla Casa Circondariale di Brindisi mette in allarme i sindacati di polizia penitenziaria. Nonostante i lavori siano finiti, l’organico resta sotto di molto rispetto alle esigenze. Senza un aumento di personale, si rischia di creare problemi seri di sicurezza e di gestione all’interno della struttura. La situazione resta critica e preoccupante.

BRINDISI - L'apertura del nuovo padiglione detentivo presso la Casa Circondariale di Brindisi, in assenza di un immediato e consistente incremento dell'organico di Polizia Penitenziaria, rischia di trasformarsi in una grave emergenza sotto il profilo della sicurezza e della gestione dell'istituto.

