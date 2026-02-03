Anziani a Roma | la casa come prima forma di cura

Roma invecchia, e con loro aumentano le richieste di assistenza. Molti anziani vivono da soli o con poche persone vicine, e trovano nella casa l’unico rifugio in grado di garantire cure e sicurezza. La città si trova di fronte alla sfida di offrire risposte concrete a questa crescita, senza perdere di vista l’umanità e la qualità della vita.

Sempre più famiglie optano per l'assistenza domiciliare, una risposta concreta al bisogno crescente di sicurezza e umanità Roma è una città che invecchia: secondo i dati demografici più recenti, la popolazione over 65 continua ad aumentare e, insieme ad essa, crescono le necessità di assistenza continuativa, sicura e soprattutto umana. Le residenze per anziani rappresentano per molte famiglie una soluzione rapida, ma sempre più romani scelgono una strada diversa: garantire ai propri genitori e nonni la serenità delle mura domestiche, con l'aiuto di badanti competenti, formate e capaci di ascoltare.

