Annunciati i Jet al Pistoia Blues 2026 | info e biglietti

Questa mattina è arrivata la conferma: i Jet si esibiranno al “Pistoia Blues 2026”. La band australiana, guidata da Nic Cester, suonerà il 5 luglio in Piazza Duomo a Pistoia. L’evento si inserisce nel cartellone della quarantacinquesima edizione del festival e promette di attirare molti appassionati. I biglietti sono già disponibili, e l’attesa cresce per questa performance tanto attesa.

Un nuovo gruppo internazionale si aggiunge al cartellone 2026 della quarantacinquesima edizione del Pistoia Blues Festival: saranno i Jet, la band australiana dei record guidata da Nic Cester, ad esibirsi il prossimo 5 luglio in Piazza Duomo a Pistoia. Si tratta per loro della prima volta al.

