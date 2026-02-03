Annullata l' assoluzione del boss Rosario Gambino | processo da rifare per il re di Pizza Connection

La Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione di Rosario Gambino, il boss conosciuto come il “re della Pizza Connection”. La sentenza riapre il processo e richiede un nuovo giudizio. Gambino, 83 anni, era stato condannato in primo grado a 16 anni e mezzo, ma l’appello aveva scelto di assolverlo. Ora, con questa decisione, il suo caso torna in tribunale. La sua figura, da sempre collegata al traffico di droga, torna sotto i riflettori.

La sua assoluzione in appello, dopo una pesantissima condanna in primo grado - ben 16 anni e mezzo - era stata un colpo di scena significativo, ma la posizione del boss Rosario Gambino, storico narcotrafficante già indagato da Giovanni Falcone, che oggi ha 83 anni, adesso è a rischio:

