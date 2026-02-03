Animali domestici è boom ‘caro vita’ | 149 euro aumento costo medio ad animale

Le spese per gli animali domestici aumentano ancora. Secondo un’indagine, il costo medio per un gatto è salito a circa 767 euro, mentre per un cane si arriva a circa 1.263 euro all’anno. Il caro vita si fa sentire anche sui pet, con un incremento di circa 149 euro rispetto al passato. Le famiglie si trovano a dover mettere in conto cifre più alte per mantenere i loro amici a quattro zampe.

(Adnkronos) – In media 767 euro per un gatto, 1.263 per un cane; questi, secondo l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg Different, i costi che hanno dovuto sostenere nel 2025 gli oltre 22 milioni di italiani che possiedono animali da compagnia. Costi che, si legge ancora nello studio, negli ultimi 12 mesi sono.

Confesercenti segnala un nuovo aumento dell'inflazione, con prezzi che accelerano e il costo della vita in crescita.

