Andrea Zoffoli dall’orto al piatto | Coltivo e cucino vegetali fermentati

Andrea Zoffoli porta il suo entusiasmo dall’orto alla cucina. La sua passione sono i vegetali fermentati, preparati seguendo tecniche orientali. Ogni giorno sceglie prodotti di stagione e li trasforma in piatti unici, portando in tavola sapori autentici e innovativi.

La sua cucina è davvero in fermento, non solo perché brulica di entusiasmo e idee interessanti, ma anche perché il suo ‘piatto forte’, se così lo si può chiamare, sono i fermentati: cibi vegetali, rigorosamente di stagione, trasformati secondo le tecniche di fermentazione tipiche dell’estremo Oriente. Parliamo del 27enne cesenate Andrea Zoffoli, cuoco autodidatta e ideatore del progetto ‘Acida cucina’, con cui ha impiantato un orto dal quale ricava fermentati, conserve e pietanze agricole, servite in cene itineranti ed eventi a domicilio. Avviata poco meno di un anno fa, ‘Acida cucina’ si è già fatta conoscere in zona – diversi gli appuntamenti organizzati al Magazzino parallelo di Cesena – e ha ricevuto anche il plauso degli addetti ai lavori, guadagnandosi svariate recensioni sulla stampa specializzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

