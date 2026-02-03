Andrea Iannone torna al centro delle polemiche sui social. Questa volta, il motivo riguarda una foto pubblicata lo scorso primo febbraio, poco dopo la fine della sua relazione con Elodie. Nel post, il motociclista ha mostrato un’immagine con vibratori sul letto, che ha fatto rapidamente infuriare commentatori e utenti. La foto è stata rimossa, ma il dibattito continua a tenere banco online.

Andrea Iannone torna a far infiammare le pagine dei social. Lo scorso primo febbraio il motociclista, fresco di rottura con la compagna Elodie, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che ha subito scatenato congetture e polemiche. A dare la notizia è stata Dagospia, che ha notato un dettaglio molto particolare nello scatto. Nell'immagine pubblicata da Iannone nel pomeriggio di domenica, infatti, si vede un letto matrimoniale leggermente disfatto e due vibratori, uno di colore nero e uno fucsia. Non sappiamo se la cosa fosse stata realmente voluta, magari si è trattato di una disattenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andrea Iannone e i vibratori sul letto: la foto viene rimossa ma ormai è polemica

Andrea Iannone torna sulle prime pagine per un gesto che ha fatto discutere.

Andrea Iannone ha pubblicato una foto molto hot sul suo profilo Instagram.

