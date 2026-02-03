Andrea Costantini morto in cella frigorifera | cosa ancora non torna e perché la famiglia non crede al suicidio

Andrea Costantini, il 38enne trovato morto nella cella frigorifera del supermercato di Termoli, ha acceso molte domande. La famiglia non crede alla versione del suicidio e chiede risposte chiare. Il legale dei genitori ha parlato, spiegando che ci sono elementi che non tornano e che ancora devono essere chiariti. La polizia indaga per capire cosa sia successo realmente in quella notte.

A Fanpage.it parla il legale dei genitori di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto nella cella frigorifera del supermercato dove lavorava a Termoli. "Stiamo svolgendo indagini difensive parallele, ci sono situazioni da approfondire", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Andrea Costantini, trovato morto nella cella frigorifera del supermercato: cosa è emerso dall’autopsia

L’autopsia su Andrea Costantini, ritrovato senza vita nella cella frigorifera di un supermercato a Termoli, ha evidenziato due ferite da taglio e supporta l’ipotesi del suicidio.

Andrea Costantini trovato morto nella cella frigorifera: cos’è emerso dall’autopsia

L’autopsia sul corpo di Andrea Costantini, 38 anni, ritrovato morto nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli, si è svolta in circa due ore e mezza presso l’ospedale di Pescara.

