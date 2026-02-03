Andiamo in consiglio comunale | Tursi riaccoglie gli studenti quest' anno anche delle superiori

Questa mattina il Comune di Genova ha riaperto le porte alle scuole, con l’inizio della nuova edizione di

Le porte del Comune di Genova tornano ad aprirsi per le giovani generazioni. Parte oggi l'edizione 2026 di "Andiamo in consiglio comunale", il progetto promosso dalla Presidenza del consiglio comunale di Genova, volto ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni locali.Anche gli studenti delle scuole.

Andiamo in consiglio comunale: Tursi riaccoglie gli studenti, quest'anno anche delle superioriQuesta mattina palazzo Tursi ha accolto, per la visita inaugurale, un primo gruppo di 50 allievi delle classi 5 A e 5 B, scuola XXV Aprile, istituto comprensivo Borzoli e della classe quinta, ... genovatoday.it

COMUNE DI GENOVA * : «IL PROGETTO ANDIAMO IN CONSIGLIO COMUNALE PORTA 900 STUDENTI A PALAZZO TURSI, SIMULAZIONE DEL QUESTION TIME NELLA SALA ROSSA»Genova, 2 feb.- Domani, martedì 3 febbraio, in Sala Giunta Nuova, alle 10, verrà presentato il progetto Andiamo in Consiglio comunale, che quest'anno vedrà ... agenziagiornalisticaopinione.it

