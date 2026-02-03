Ancora troppi ciclisti pedalano al buio | a Casalpusterlengo scatta la campagna Ciclista Illuminato

A Casalpusterlengo, molti ciclisti continuano a pedalare senza luci, rischiando la vita. Per questo, è partita la campagna “Ciclista Illuminato 2026”, promossa da Fiab con la collaborazione della polizia locale e il sostegno del Comune. L’obiettivo è semplice: chi pedala al buio deve accendersi, perché essere visibili salva le vite.

Casalpusterlengo (Lodi), 3 febbraio 2026 – Con il buio bisogna farsi vedere. È questo il messaggio al centro della campagna "Ciclista Illuminato 2026", tornata a Casalpusterlengo, grazie a Fiab, in collaborazione con la polizia locale e con il supporto dell'amministrazione comunale. Un'iniziativa che unisce monitoraggio, informazione e formazione, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza di chi si muove in bicicletta o in monopattino, nelle ore serali e mattutine, in città e fuori dai centri abitati. Il "censimento". Nel corso di due giornate di attività, sono stati controllati complessivamente 228 mezzi, tra biciclette e monopattini.

