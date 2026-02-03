Ancona Women weekend da incorniciare con la doppia vittoria nei derby

L’Ancona Women ha chiuso il fine settimana con due vittorie importanti nei derby. La squadra si prende una pausa dal mese di gennaio con grande entusiasmo, vincendo sia con la formazione Under 17 sia negli incontri tra le mura amiche contro le rivali locali. Un inizio di febbraio che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

ANCONA – Fine settimana trascorso tra emozioni e soddisfazioni per l'Ancona Women, che si congeda dal mese di gennaio e inizia con il piede giusto febbraio cogliendo un prestigioso risultato con la formazione Under 17 e centrando due preziose affermazioni in altrettanti derby. Nella quarta di.

