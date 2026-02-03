Il WWF si oppone ai progetti di asfaltatura nella Piana, avvertendo che potrebbero distruggere le ultime zone umide della zona. Ieri, il Ministero dell’Ambiente, ISPRA e FAO hanno celebrato in tutta Italia i 50 anni dalla firma della Convenzione di Ramsar, ma le preoccupazioni per la tutela di questi ambienti restano vive.

In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, ieri 2 febbraio, il Ministero dell’Ambiente, ISPRA e FAO hanno celebrato in tutta Italia i 50 anni dalla ratifica della Convenzione di Ramsar, firmata nel 1971. "Il tema scelto per il 2026, “Zone umide e conoscenze tradizionali: celebrare il patrimonio culturale” – scrive la presidente del WWF Alta Toscana OdV, Letizia Andreini – mette in luce il legame storico tra comunità, gestione dell’acqua e uso del territorio. Le zone umide e gli ambienti agricoli ad esse connessi non sono spazi marginali, ma sistemi naturali essenziali. Riducendo il rischio di alluvioni, ricaricando le falde e mitigando il clima attraverso lo stoccaggio del carbonio, questi ecosistemi sostengono biodiversità, agricoltura, turismo e benessere umano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anche il WWF è contrario “L’asfalto finirà per distruggere le ultime zone umide della Piana“

Approfondimenti su Zone Umide

Oggi si sono svolte diverse iniziative all’oasi Wwf del lago di Serranella per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026.

Oggi il Parco Zoo di Falconara si unisce alla campagna internazionale “Wetlands for Life”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Zone Umide

Argomenti discussi: Il 2 febbraio è la Giornata Mondiale delle Zone umide; Allevamenti intensivi e biodiversità: il WWF lancia la Meat Free Week; Anche il WWF è contrario L’asfalto finirà per distruggere le ultime zone umide della Piana; Sessant’anni di Wwf e di educazione ambientale nelle scuole.

Piano di Sorrento, parcheggi al posto di giardini, il Wwf: «Devastazione del verde»Arriva il via libera a due nuovi parcheggi e il Wwf si scaglia contro il Comune di Piano di Sorrento. Stavolta al centro della disputa ci sono le aree di sosta che dovrebbero sorgere ... ilmattino.it

«In Italia il 40% delle zone umide è a rischio»: l'allarme per paludi e laghiL'appello del Wwf a 50 anni dalla ratifica della convenzione di Ramsar: «Fiumi, laghi, paludi, torbiere e corsi d'acqua sono fondamentali per la biodiversità, la sicurezza alimentare e per mitigare la ... corriere.it

PIANO EX SVAR, M5S LATINA: “È L’INTERESSE PUBBLICO CHE GUIDA IL PRIVATO, NON IL CONTRARIO” - facebook.com facebook