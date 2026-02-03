Anche il WWF è contrario L’asfalto finirà per distruggere le ultime zone umide della Piana

Da lanazione.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il WWF si oppone ai progetti di asfaltatura nella Piana, avvertendo che potrebbero distruggere le ultime zone umide della zona. Ieri, il Ministero dell’Ambiente, ISPRA e FAO hanno celebrato in tutta Italia i 50 anni dalla firma della Convenzione di Ramsar, ma le preoccupazioni per la tutela di questi ambienti restano vive.

In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, ieri 2 febbraio, il Ministero dell’Ambiente, ISPRA e FAO hanno celebrato in tutta Italia i 50 anni dalla ratifica della Convenzione di Ramsar, firmata nel 1971. "Il tema scelto per il 2026, “Zone umide e conoscenze tradizionali: celebrare il patrimonio culturale” – scrive la presidente del WWF Alta Toscana OdV, Letizia Andreini – mette in luce il legame storico tra comunità, gestione dell’acqua e uso del territorio. Le zone umide e gli ambienti agricoli ad esse connessi non sono spazi marginali, ma sistemi naturali essenziali. Riducendo il rischio di alluvioni, ricaricando le falde e mitigando il clima attraverso lo stoccaggio del carbonio, questi ecosistemi sostengono biodiversità, agricoltura, turismo e benessere umano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

anche il wwf 232 contrario l8217asfalto finir224 per distruggere le ultime zone umide della piana

© Lanazione.it - Anche il WWF è contrario “L’asfalto finirà per distruggere le ultime zone umide della Piana“

Approfondimenti su Zone Umide

Le iniziative per la Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026 all'oasi Wwf lago di Serranella

Oggi si sono svolte diverse iniziative all’oasi Wwf del lago di Serranella per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026.

"Wetlands for life", il parco zoo di Falconara partecipa alla campagna per salvare le zone umide

Oggi il Parco Zoo di Falconara si unisce alla campagna internazionale “Wetlands for Life”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Zone Umide

Argomenti discussi: Il 2 febbraio è la Giornata Mondiale delle Zone umide; Allevamenti intensivi e biodiversità: il WWF lancia la Meat Free Week; Anche il WWF è contrario L’asfalto finirà per distruggere le ultime zone umide della Piana; Sessant’anni di Wwf e di educazione ambientale nelle scuole.

Piano di Sorrento, parcheggi al posto di giardini, il Wwf: «Devastazione del verde»Arriva il via libera a due nuovi parcheggi e il Wwf si scaglia contro il Comune di Piano di Sorrento. Stavolta al centro della disputa ci sono le aree di sosta che dovrebbero sorgere ... ilmattino.it

anche il wwf è«In Italia il 40% delle zone umide è a rischio»: l'allarme per paludi e laghiL'appello del Wwf a 50 anni dalla ratifica della convenzione di Ramsar: «Fiumi, laghi, paludi, torbiere e corsi d'acqua sono fondamentali per la biodiversità, la sicurezza alimentare e per mitigare la ... corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.