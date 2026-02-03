Analisi negative e ordinanza revocata | L' acqua dei rubinetti a Sona è sicura

Venerdì 30 gennaio, sei studenti della scuola Anna Frank di Lugagnano si sono sentiti male dopo aver bevuto l’acqua del rubinetto. La scuola ha subito allertato le autorità, che hanno effettuato controlli e analisi. Le prime analisi hanno dato esito negativo, confermando che l’acqua è sicura da bere. Nonostante questo, in mattinata il sindaco ha deciso di revocare l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua, rassicurando i cittadini. I giovani stanno bene, e le analisi continuano per accertare le cause

Era la giornata di venerdì 30 gennaio, quando sei studenti della scuola secondaria di primo grado Anna Frank di Lugagnano avevano riferito di avvertire disturbi allo stomaco. La scuola aveva così avvisato il sindaco Gianfranco Dalla Valentina dell'accadimento in tarda mattinata, riferendo che.

