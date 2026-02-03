Amt Salis | Anche il bilancio 2025 sarà in perdita ecco tutti i numeri della crisi

La crisi di Amt torna in consiglio comunale a Genova. La sindaca Silvia Salis ha annunciato che anche il bilancio del 2025 finirà in perdita, confermando le difficoltà finanziarie dell’azienda. La discussione si è animata, con interventi accesi e tensioni tra i vari consiglieri. La situazione resta critica e nessuno sembra avere ancora una soluzione chiara.

La crisi di Amt è tornata a tenere banco in consiglio comunale, con un lungo intervento della sindaca di Genova Silvia Salis che ha portato a una discussione accesa e non priva di tensioni. La prima cittadina ha commentato in aula il bilancio 2024 dell'azienda arrivato venerdì scorso dopo quasi.

