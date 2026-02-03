Questa pomeriggio a Napoli, nel quartiere Ponticelli, una giovane donna di 23 anni è stata trovata morta con una ferita da arma da taglio alla schiena. La comunità si sveglia sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla vicenda.

Oggi pomeriggio, nel quartiere Ponticelli a Napoli, una tragedia ha sconvolto la comunità: Ilenia Musella, una giovane di 23 anni (alcune fonti indicano 22), è stata uccisa con una coltellata alla schiena. La ragazza è arrivata già priva di vita all'ospedale Villa Betania, dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.Secondo le prime ricostruzioni, Ilenia è stata trasportata in auto da alcuni abitanti della zona del parco Conocal, area residenziale dove viveva e dove si concentrano le indagini. L'accoltellamento sembra essere avvenuto in strada, probabilmente a seguito di una lite improvvisa che avrebbe coinvolto diverse persone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ammazzata con un coltellata alla schiena a 23 anni: orrore a Napoli

Approfondimenti su Ilenia Musella

Una donna di 23 anni è morta questa sera a Napoli dopo essere stata colpita con un coltello alla schiena.

Una ragazza di 23 anni è stata colpita con un coltello alla schiena e ha perso la vita poco dopo il ricovero all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ilenia Musella

Argomenti discussi: Accoltellato e ucciso dopo una lite, arrestato un altro membro della banda: in cinque in carcere; Orrore a Sarno. Salumiere ucciso a coltellate; Studente delle medie va in classe con un coltello fabbricato da un compagno con la stampante 3D. L'amico a casa aveva numerose lame...; Pisa, 25enne accoltellato all'addome durante una lite: un fermato.

Ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Ipotesi lite in famigliaAGI - Femminicidio a Napoli. Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, dopo essere stata ferita con un'arma da taglio alla schiena. Sull'episodio indagano gli agenti della locale Squadra Mobile, del Com ... msn.com

Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it

Tragedia a Sarno, dove un commerciante è stato ucciso con una coltellata all'interno della sua salumeria nella zona Cappella Vecchia. La vittima, Gaetano Russo, era molto conosciuto in città. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta d - facebook.com facebook