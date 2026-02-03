Ammazzata a 14 anni Cade l’aggravante della crudeltà

Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso in un luogo isolato. L’omicidio è avvenuto in un’area abbandonata, dove la vittima non poteva chiedere aiuto. L’accusa ha chiesto di aggravare il reato con l’accusa di crudeltà, visto il modo in cui è stato commesso l’omicidio. La vittima e l’assassino avevano avuto una relazione in passato. La procura sta seguendo con attenzione il caso, che ha scosso la comunità locale.

Un omicidio commesso ai danni di una persona con la quale l'omicida aveva avuto una relazione e approfittando del fatto che il luogo dove è avvenuto era abbandonato, quindi lei non poteva chiedere aiuto. E infine per motivi "abietti e futili". Eppure la procura di Napoli Nord decide di non contestare al 19enne Alessio Tucci, l'assassinio di Martina Carbonaro, 14 anni, l'aggravante della crudeltà. Il sostituto procuratore Alberto Della Valle ha chiuso le indagini sulla morte della ragazza di Afragola avvenuta il 26 maggio 2025. Martina è stata trovata in un edificio abbandonato che un tempo ospitava il custode dello stadio Moccia.

