Amici Simone Galante fidanzato con un’allieva? Gli indizi social

Da qualche giorno circolano voci e indizi sui social che coinvolgono Simone Galante. Prima di entrare nel talent Amici, il cantante ha lasciato alcuni segnali che fanno pensare a un legame speciale con una sua allieva. Gli utenti hanno notato alcuni dettagli nei post e nelle stories che sembrano suggerire una relazione più intima. La vicenda sta facendo discutere tra i follower, mentre lui ancora non commenta.

Abbiamo scoperto degli indizi curiosi lasciati da Simone Galante sui social prima di diventare allievo di Amici. Tutto è venuto a galla dopo l’ultima puntata del pomeridiano, la prima a cui ha partecipato il ballerino voluto da Veronica Peparini. E la vicenda coinvolge anche un’altra ragazza che sogna di raggiungere il Serale: scopriamo chi è lei e cosa è emerso sul web di così particolare. Maria Rosaria Dalmonte si sfoga dopo l’eliminazione Amici: Simone Galante e Giulia Nicolai hanno un flirt?. L’allieva in questione è Giulia Nicolaiii, anche lei entrata di recente ad Amici 25 nella squadra di Veronica Peparini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Simone Galante è il nuovo allievo di Amici 25, inserito nella scuola per rafforzare la squadra di danza di Veronica Peparini.

Giulia Nicolai è la nuova allieva di Amici 25.

Amici 25 - Giulia e Simone sono due nuovi allievi della scuola

