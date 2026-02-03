Ambulanza di soccorso in ritardo uomo di 47 anni muore nel quartiere

Un uomo di 47 anni è morto a Sassari mentre stava ricevendo soccorso. L’ambulanza del 118 è arrivata in ritardo e, purtroppo, non è riuscita a salvarlo. Marco Marceddu, volontario di “Sassari Soccorso”, stava intervenendo quando è deceduto il 6 febbraio 2025. La sua morte ha sollevato molte domande sulla tempestività degli interventi di emergenza nella zona.

Un uomo di 47 anni è morto durante un intervento di soccorso in ambito 118, a Sassari. Marco Marceddu, volontario dell'associazione "Sassari Soccorso" e soccorritore del servizio di emergenza sanitaria, perse la vita il 6 febbraio 2025, durante un'operazione in corso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia, nei colleghi e nella comunità locale. La sua morte è stata causata dal ritardo nell'arrivo dell'ambulanza di soccorso, un fattore che ha generato un forte impegno di memoria e riconoscimento del suo sacrificio. Oggi, un anno dopo, la sua figura è onorata con una nuova ambulanza che porta il suo nome.

