Ambulanti in città il canone mercatale per ora rimane così com’è

Gli ambulanti di città continuano a pagare lo stesso canone mercatale, almeno per ora. La mozione di Fratelli d’Italia, che proponeva di modificare la cifra, ha incontrato il rifiuto del governo locale. Il centrosinistra, invece, invita a bocciare la proposta e a mantenere la situazione attuale. Nessuna novità, quindi, per gli operatori del settore, che aspettano decisioni più chiare nel prossimo futuro.

Una mozione di Zanardi (Fdi) che chiedeva di rivederlo passa in aula, anche se l’assessore Fornasari al momento promette solo un confronto Prima dà parere contrario alla mozione di Fratelli d’Italia, invitando il centrosinistra a bocciare la proposta. Poi cambia idea in corsa, fa votare a favore la sua maggioranza e promette un confronto sul tema, anche se con pochi spiragli. L’assessore al commercio Simone Fornasari per ora non intende rivedere il canone mercatale per gli ambulanti, come richiesto da Gloria Zanardi (Fdi). «Prima gli ambulanti - ha ricordato la consigliera Fdi - pagavano sia la tassa giornaliera che l’occupazione di suolo pubblico.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Ferragosto, un venditore ambulante è stato colto mentre esercitava attività di vendita senza le autorizzazioni necessarie nel centro di Avellino.

Gli ambulanti del lunedì, con le valigie, sottolineano come le soluzioni proposte garantiscano sicurezza e migliorino la viabilità, con l’Acquedotto che si conferma il punto più accessibile.

Tornano gli ambulanti del Forte. Appuntamento per il 6 settembreMontecatini Terme, 26 agosto 2025 – Le bancarelle del mercato di Forte dei Marmi tornano in città, sabato 6 settembre, per tutto il giorno. Il Mercato di qualità più famoso d’Italia, questo il nome ... lanazione.it

Fiera, folla in centro: Evento che fa parte dell’identità della cittàTanti visitatori già dal mattino, oltre 460 ambulanti ... msn.com

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a EMPOLI domenica 1° febbraio! Il mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, arriva a grandissima richiesta in città con tutto - facebook.com facebook