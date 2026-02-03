Altarello un quartiere in difficoltà tra ombre e poca sicurezza

Altarello continua a vivere giorni difficili. Il quartiere è segnato da problemi di sicurezza e da un clima di insicurezza tra i residenti. Negli ultimi anni, le criticità sono aumentate, e ora molti si chiedono se ci siano soluzioni praticabili per migliorare la situazione.

Negli ultimi anni, il quartiere Altarello si è trovato al centro di una serie di problematiche che mettono in discussione la qualità della vita dei suoi residenti. Questa comunità, storicamente ricca di tradizioni e legami sociali, oggi affronta sfide sempre più pressanti, che richiedono un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Una delle problematiche più gravi è la scarsa illuminazione pubblica, che avvolge le strade del quartiere in un’oscurità inquietante. Molti abitanti denunciano l'assenza di lampioni funzionanti, che rende le vie non solo poco accoglienti, ma anche pericolose, specialmente durante le ore notturne (ovviamente con scarsissimi risultati).🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Altarello Difficoltà La provincia di Agrigento tra luci e ombre: sanità e lavoro restano indietro, sicurezza e rinnovabili in crescita Il rapporto dell’Istat sul benessere equo e sostenibile evidenzia le sfide e le opportunità della provincia di Agrigento, che si colloca a metà strada tra le province siciliane. I boss della Noce e di Altarello tra scissioni e pizzo ai commercianti: in 18 scelgono l'abbreviato La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Altarello Difficoltà Argomenti discussi: Disservio idrico in zona Altarello-Perpignano Alta :: Segnalazione a Palermo; Sorpreso a rubare in una scuola dell’infanzia: arrestato 39enne ad Altarello; Controlli antidroga a Palermo: tre arresti e una denuncia, sequestrati crack, cocaina e hashish; Raffica di furti all’asilo Girasole: arrestato un uomo di 39 anni. Disservio idrico in zona Altarello-Perpignano AltaDa un po' di mesi, noi abitanti del quartiere Altarello e nello specifico tutta la zona intorno alla parrocchia San Gabriele Arcangelo, facciamo i conti con uno spiacevole disservizio idrico da parte ... palermotoday.it Palermo: nel quartiere di Altarello di Baida un uomo di 39 anni ha tentato un furto presso un asilo, ma è stato bloccato in tempo e arrestato dai Carabinieri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.