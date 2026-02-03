Altafini | Vinsi i Mondiali sotto falso nome Mazzola Mi viene da piangere quando sento la canzone di Garrincha

Nell’intervista rilasciata, Altafini rivela di aver vinto i Mondiali del 1958 sotto falso nome, con il nome di Mazzola. Ricorda anche di sentirsi molto emozionato ogni volta che ascolta la canzone di Garrincha. Sono ancora in vita quattro campioni di quella storica vittoria, tra cui Dino Sani, 93 anni, che ora vive a San Paolo, Pepe, 90 anni, a Santos, e Moacir, 89 anni, che si trova a Quito, in Ecuador.

Sono quatto i campioni del mondo del 1958 ancora in vita. Dino Sani (93 anni) vive a San Paolo, Pepe (90) a Santos e Moacir (89) a Quito, in Ecuador. Il quarto è José Altafini che L’Equipe ha incontrato ad Alessandria. Oggi, a 87 anni lavora per Italgreen, producono campi da calcio in sintetico e campi da padel. «Faccio 300 chilometri al giorno in macchina. Più ti muovi, fisicamente e mentalmente, meglio vivi». La famosa saudade, la nostalgia che colpisce tanti brasiliani? «Nei sogni mi capita spesso di essere in campo. Mi sveglio e dico a mia moglie: ‘Accidenti, ho sognato di aver segnato’. Una canzone brasiliana, Balada Nº 7, parla di Garrincha, del calciatore che invecchia e vorrebbe ancora giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

