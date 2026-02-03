GOG mette gratis i primi tre capitoli di Alone in the Dark. Per i fan di questo classico horror, l’occasione è unica: in saldo di inizio anno, il sito offre l’opportunità di giocare senza spendere nulla e riscoprire un pezzo di storia dei videogiochi. L’offerta riguarda solo i primi tre capitoli, ma rappresenta un’ottima chance per chi vuole immergersi in questa avventura senza dover acquistare l’intera serie.

In occasione dei saldi di inizio anno, GOG ha deciso di fare un regalo di grande valore storico agli appassionati di videogiochi PC. Il negozio digitale ha infatti reso disponibile gratuitamente Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3, raccolta che include i primi tre capitoli della celebre saga horror. Parliamo di titoli che non solo hanno definito l’identità della serie, ma hanno anche influenzato profondamente il genere survival horror. Un’occasione unica per riscoprire le origini di un filone che avrebbe poi portato alla nascita di saghe come Resident Evil. Il tutto senza alcuna spesa. Alone in the Dark è una serie di avventure horror con elementi action, celebre per l’uso di inquadrature fisse dal taglio cinematografico, atmosfere cupe e forti influenze lovecraftiane. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Alone in the Dark, i primi tre capitoli sono gratis su GOG

