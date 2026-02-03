Almanacco Martedì 3 Febbraio 2026

Questa mattina, il 3 febbraio 2026, si apre con un’energia diversa. Dopo la ricorrenza della Candelora, la giornata si presenta più decisa e carica di vitalità. Le persone si sentono più motivate, pronte ad affrontare la settimana con un passo sicuro.

Il martedì si sveglia con un passo più deciso. Superato il ponte simbolico della Candelora, il 3 Febbraio 2026 ci porta nel pieno della settimana con un’energia che sa di protezione e di cura. È una giornata che, nella tradizione, serve a “mettere in salvo” la voce e il fiato, preparandoci a dire la nostra nei giorni che verranno. Il simbolo di oggi è la Sciarpa Rossa. Tradizionalmente legata alla protezione della gola (nel giorno di San Biagio), rappresenta il calore che preserva la comunicazione. È il momento di proteggere ciò che “esce” da noi: le parole, il canto, il respiro. Un nodo che non stringe, ma abbraccia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Oggi, 3 febbraio, segnala il 34° giorno dell’anno nel calendario gregoriano.

L’Epifania, celebrata il 6 gennaio, conclude le festività natalizie e segna un momento di riflessione nel corso dell’inverno.

Buongiorno e Buon Martedì 3 Febbraio 2026: Buona Festa di San Biagio, protettore della gola!

Almanacco | Martedì 3 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIn Egitto, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, viene ritrovato il corpo martoriato di Giulio Regeni: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Almanacco 3 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giornoBridget Catherine Regan - attrice statunitense, meglio conosciuta per il ruolo di Kahlan Amnell nella serie televisiva La spada della verita' (3 Febbraio 1982). arezzonotizie.it

