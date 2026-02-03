Alliance for tomorrow | tesa ZEISS Saint-Gobain Sekurit and Hyundai Mobis unite to revolutionize windshield display technology

Da iltempo.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro grandi aziende si sono unite per cambiare il settore dei display sui parabrezza. Tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit e Hyundai Mobis hanno annunciato la creazione di una nuova alleanza chiamata

NORDERSTEDT, Germany, Feb. 3, 2026 PRNewswire -- tesa, international manufacturer of innovative adhesive tapes and self-adhesive product solutions, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis announce the formation of a visionary "QuadAlliance". Together, they are shaping the entire value chain for automotive holographic windshield displays (HWD), offering a fast one-stop solution: from concept design, mastering, and replication of holographic optical elements (HOE) to windshield lamination, PGU technology (picture generation unit), and HMI integration (human-machine interface).Within this alliance, the partners are driving development and meeting the industry's growing demand for new display and infotainment formats that will define the mobility of tomorrow. 🔗 Leggi su Iltempo.it

alliance for tomorrow tesa zeiss saint gobain sekurit and hyundai mobis unite to revolutionize windshield display technology

© Iltempo.it - Alliance for tomorrow: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis unite to revolutionize windshield display technology

Approfondimenti su Alliance for tomorrow

La Saint-Gobain di Biandrate ha vinto ancora il premio Top Employer

Saint-Gobain Italia di Biandrate si conferma ancora una volta tra i migliori datori di lavoro del paese, ricevendo il premio Top Employer.

Saint-Gobain Italia si conferma al top per l’attrazione dei talenti e valorizzazione del capitale umano

Saint-Gobain Italia si conferma nel 2026 tra le aziende leader in Italia per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Alliance for tomorrow

alliance for tomorrow tesaAlliance for tomorrow: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis unite to revolutionize windshield display technologyNORDERSTEDT, Germany, Feb. 3, 2026 /PRNewswire/ -- tesa, international manufacturer of innovative adhesive tapes and self-adhesive product solutions, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis ... adnkronos.com

alliance for tomorrow tesatesa SE: Alliance for tomorrow: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis unite to revolutionize windshield display technologyProduction-ready holographic windshield displays for OEMsSmart windshields: Holography turns glass into transparent info- and infotainment interfacesIndustrialization ... finanznachrichten.de

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.