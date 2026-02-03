Alliance for tomorrow | tesa ZEISS Saint-Gobain Sekurit and Hyundai Mobis unite to revolutionize windshield display technology

Quattro grandi aziende si sono unite per cambiare il settore dei display sui parabrezza. Tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit e Hyundai Mobis hanno annunciato la creazione di una nuova alleanza chiamata

NORDERSTEDT, Germany, Feb. 3, 2026 PRNewswire -- tesa, international manufacturer of innovative adhesive tapes and self-adhesive product solutions, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis announce the formation of a visionary "QuadAlliance". Together, they are shaping the entire value chain for automotive holographic windshield displays (HWD), offering a fast one-stop solution: from concept design, mastering, and replication of holographic optical elements (HOE) to windshield lamination, PGU technology (picture generation unit), and HMI integration (human-machine interface).Within this alliance, the partners are driving development and meeting the industry's growing demand for new display and infotainment formats that will define the mobility of tomorrow. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alliance for tomorrow: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis unite to revolutionize windshield display technology Approfondimenti su Alliance for tomorrow La Saint-Gobain di Biandrate ha vinto ancora il premio Top Employer Saint-Gobain Italia di Biandrate si conferma ancora una volta tra i migliori datori di lavoro del paese, ricevendo il premio Top Employer. Saint-Gobain Italia si conferma al top per l’attrazione dei talenti e valorizzazione del capitale umano Saint-Gobain Italia si conferma nel 2026 tra le aziende leader in Italia per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alliance for tomorrow Alliance for tomorrow: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis unite to revolutionize windshield display technologyNORDERSTEDT, Germany, Feb. 3, 2026 /PRNewswire/ -- tesa, international manufacturer of innovative adhesive tapes and self-adhesive product solutions, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis ... adnkronos.com tesa SE: Alliance for tomorrow: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, and Hyundai Mobis unite to revolutionize windshield display technologyProduction-ready holographic windshield displays for OEMsSmart windshields: Holography turns glass into transparent info- and infotainment interfacesIndustrialization ... finanznachrichten.de VUOI ENTRARE NEL MONDO DEL CARTONGESSO È IL MOMENTO GIUSTO! Partono i primi corsi professionali dell’anno grazie alla collaborazione con CNA e il nostro partner d’eccellenza SAINT-GOBAIN Corso professionale – Sistemi a secco e - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.