alleati di stile glamour e lusinghieri

Con l’arrivo della primavera, molti iniziano a pensare a cambi di stagione e a qualche weekend fuori porta. Nel frattempo, le uniformi glamour si fanno notare tra le strade, dando un tocco di stile anche nella quotidianità. Mentre aspettiamo il caldo e il sole, il focus resta sui look di tutti i giorni, con outfit curati e alla moda che rendono ogni momento più speciale.

U niformi glamour. In attesa dell’agognata primavera e di qualche sospirato weekend fuori porta, non resta che concentrarsi sulla quotidianità, soprattutto dal punto di vista fashion. Gli outfit donna curvy per l ‘ufficio, allora, si propongono di risollevare lo stile (e l’umore) delle prossime settimane. Dall’ufficio al weekend: 5 outfit irresistibili con pantaloni a vita alta X Chiamati a coniugare comfort ed eleganza, professionalità ed estro creativo, gli outfit donna curvy da ufficio fanno affidamento su item dal fascino evergreen. Completi sartoriali, blazer strutturati, bluse sofisticate e delicate gonne a tubino: il guardaroba della perfetta donna in carriera fonde glamour e minimalismo, tra tradizione ed elementi inediti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

