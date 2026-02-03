Alla Camera dei Deputati a Roma si tiene la presentazione del libro di Marco Lupis, “Ciliegi in fiore a Kyiv. Viaggio sentimentale in un Paese in guerra”. L'evento si svolge lunedì 9 febbraio alle 17:30 nella Sala Stampa, in via della Missione 4. Lupis racconta la sua esperienza e il suo viaggio tra i ciliegi in fiore e le difficoltà di un Ucraina in guerra.

ROMA – Lunedì 9 febbraio alle ore 17:30, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4 a Roma, sarà presentato il volume “Ciliegi in fiore a Kyiv. Viaggio sentimentale in un Paese in guerra” del giornalista e scrittore Marco Lupis. L’incontro nasce come uno spazio di riflessione pubblica in cui si intrecciano racconto, analisi geopolitica e testimonianza diretta. Attraverso lo sguardo dell’autore, il libro accompagna il lettore dentro l’Ucraina in guerra, restituendo un’immagine lontana dalla retorica e vicina alle persone, ai luoghi, alla memoria. Come suggerisce il sottotitolo, si tratta di un viaggio sentimentale in un Paese ferito ma non piegato, attraversato da una profonda dignità, da una resilienza ostinata e da una bellezza che resiste anche nei momenti più bui. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alla Camera si presenta “Ciliegi in fiore a Kyiv. Viaggio sentimentale in un Paese in guerra” di Marco Lupis

