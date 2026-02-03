Il Napoli si è mosso velocemente per sostituire Di Lorenzo infortunato. Hanno puntato su Alisson Santos, un giovane che arriva dal mondo del surf ma che ora si prepara a fare il suo debutto in Serie A. La società spera che possa portare energia e freschezza alla difesa, anche se si tratta di un talento ancora tutto da scoprire nel calcio italiano. La sua presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni, mentre i tifosi attendono di vedere come si adatterà al ritmo del campionato.

Napoli, 3 febbraio 2026 – L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo ha portato il Napoli a cercare sul mercato un valido sostituto, la scelta è ricaduta su Alisson Santos. Nato a Caatiba il il 27 settembre del 2002, l'ex giocatore dello Sporting Lisbona è il nuovo rinforzo per la compagine di Antonio Conte. Anche il padre Ady era un giocatore, militò nel Santos e nella nazionale tunisina. Giocò anche in Libia, proprio qui ha vissuto parte della sua infanzia anche il nuovo giocatore degli azzurri. Alisson ama surfare, si tratta anche della sua esultanza. La Nazionale tunisina vorrebbe convocarlo, ma gli occhi di Alisson sono tutti verso i verdeoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alisson Santos: dal surf alla passione verdeoro, chi è l’ultimo colpo del Napoli

Alisson Santos, attaccante brasiliano dello Sporting, è stato inserito nella lista di Manna per il Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Alisson Santos, il brasiliano che surfa la vita: ambidestro, in campo è un destabilizzatoreAlisson Santos, dalla C alla Champions, festeggia i gol surfando la vita, chi è il nuovo brasiliano del Napoli (A Bola) ... ilnapolista.it

Napoli, chi è Alisson Santos: dal Brasile alla Libia di Gheddafi, ecco lo specialista della Champions«Ali, al telefono, è per te. È la federazione tunisina. Ti vogliono in nazionale per il Mondiale». «Li ringrazio, ma digli che non voglio. Aspetto solo il ... ilmattino.it

Quella di ieri è stata una giornata molto movimentata in casa Napoli, prima gli esami strumentali e la visita specialistica di Giovanni Di Lorenzo, poi le visite mediche del neo acquisto Alisson Santos, arrivato nelle fasi ultimissime del calciomercato invernale c - facebook.com facebook

Mateta-Milan, è no! Alisson Santos al Napoli Chiude il mercato invernale @fabriziorom #DAZN x.com