Alessia Prete ex gieffina è diventata mamma

Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello, è diventata mamma. Ha condiviso la notizia con una foto sui social, mostrando il volto del bebè. La sua vita cambia ancora una volta, dopo aver fatto parlare di sé in tv. Ora si dedica alla famiglia e al suo nuovo ruolo di mamma.

Un dolce annuncio: Alessia Prete è diventata mamma. Aveva partecipato nel 2018 al Grande Fratello Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato di essere diventata mamma. La giovane partecipò nel 2018. La sua partecipazione era legata anche alla storia con Matteo Gentili, durata circa un anno e finita in diretta a Pomeriggio 5. Su ciò lei ha spesso detto di aver subito tale scelta che, a quanto pare, era stata presa unicamente da lui. Oggi Alessia ha lasciato il mondo della tv e vive in Svizzera, a Ginevra, con Alessandro e i due ora hanno messo su famiglia diventando per la prima volta genitori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Alessia Prete

Ultime notizie su Alessia Prete

Argomenti discussi: Grande Fratello, ex gieffina diventa mamma per la prima volta: l'annuncio sui social.

