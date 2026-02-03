Carlos Alcaraz si presenta con una pelle ricca di tatuaggi, ogni disegno rappresenta un Slam vinto. Ora aspetta quello in onore della vittoria australiana, che gli ha permesso di completare il Career Grand Slam. Sono tatuaggi che raccontano la sua carriera, ogni conquista segnata sulla pelle.

Un trionfo, un tatuaggio. Per Carlos Alcaraz i successi più importanti meritano di essere incisi sulla pelle. È il modo scelto dal campione spagnolo per celebrare le sue imprese, una tradizione nata con il primo Slam vinto, gli US Open 2022, e portata avanti nel tempo. Non tutti i Major, però, finiscono automaticamente sul suo corpo: ogni nuovo Slam rappresenta una scelta, un simbolo, una data. Con il Career Grand Slam completato grazie alla vittoria agli Australian Open, l’ultimo titolo che mancava alla collezione, quel traguardo non è destinato a restare solo nel palmarès. Ecco il racconto di tutti i tatuaggi che Alcaraz ha realizzato dal 2022 a oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, vincere è una questione di pelle: un tatuaggio per ogni Slam centrato

