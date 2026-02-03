Alcaraz il servizio migliora E lui lo allena… a canestro

Carlos Alcaraz si prepara a migliorare il suo servizio per gli Australian Open 2026. Nel corso della pre stagione, il tennista spagnolo si è concentrato molto su questa arma, lavorando duramente per renderla più potente e affidabile. Ora, con un servizio più solido, punta a ripetere il successo di Melbourne, dove ha vinto lo Slam battendo Djokovic in finale.

(Adnkronos) – L'arma segreta di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026? Il servizio. Il tennista spagnolo ha vinto lo Slam di Melbourne, battendo in finale Novak Djokovic, anche grazie a una prima che è stata uno dei focus della pre season. Dal cemento australiano infatti sta rimbalzando un video che mostra Alcaraz alle prese con un esercizio particolare, volto in particolare a migliorare il lancio della pallina, fondamentale per mettere la prima in campo. Un membro dello staff tecnico regge un'asta con in cima piccolo canestro: obiettivo far passare la pallina all'interno della retina.

Carlos Alcaraz ha ottenuto il riconoscimento per il Servizio Perfetto, battendo Jannik Sinner in una recente sfida.

Nel video diffuso di recente, Carlos Alcaraz si concentra sulla fase di preparazione del servizio, in particolare sul lancio della pallina.

