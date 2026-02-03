Album delle figurine lanciati in campo uno colpisce giornalista | multa di 1500 euro alla società rossonera

Durante la partita di domenica allo Zaccheria, un tifoso del Foggia ha lanciato un album di figurine in campo e ha colpito un giornalista. La società è stata multata di 1500 euro dal Giudice Sportivo, che ha preso questa decisione dopo l'episodio avvenuto durante la sconfitta contro l'Audace Cerignola.

La società Calcio Foggia 1920 dei patron Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, è stata multata dal Giudice Sportivo per un importo di 1500 euro perché durante la gara di domenica 1° febbraio persa allo Zaccheria contro l'Audace Cerignola, i sostenitori rossoneri hanno puntato, ripetutamente e da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

