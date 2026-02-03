albanese torna alla camera per inveire contro il ddl antisemitismo

Albanese torna in Parlamento per criticare il ddl contro l’antisemitismo. Questa volta, presenta di nuovo il suo rapporto sul “Genocidio di Gaza”, definendolo un crimine collettivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre si scagliava contro le misure proposte dal governo. La discussione si infiamma e la tensione sale tra i banchi.

Torna alla Camera per presentare ancora una volta il suo rapporto sul “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo”. E ad alcuni, per qualche istante, viene il sospetto che a Francesca Albanese possa essere riservato lo stesso trattamento della scorsa settimana alla conferenza stampa sulla remigrazione, quella con CasaPound e l’estrema destra poi cancellata per volontà del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Del resto, erano stati esponenti del centrodestra come la deputata di FdI Sara Kelany a dire che la presenza della relatrice speciale Onu fosse una “inaccettabile propaganda antisemita”. E invece la conferenza stampa, organizzata dall’intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele, per volontà della 5s Stefania Ascari, fila via liscia, senza parlamentari di maggioranza che inscenano occupazioni o via dicendo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Alla Camera, Francesca Albanese ribadisce che l’antisemitismo viene usato come strumento politico e avverte: mina la democrazia.

