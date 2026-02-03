Albanese alla Camera | Gaza merita un approccio più umano dopo le critiche della maggioranza

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, ha portato alla Camera un report sul conflitto a Gaza. Dopo la presentazione, sono arrivate dure reazioni dalla maggioranza, che ha criticato aspramente il suo intervento. Albanese ha invece detto che Gaza merita un approccio più umano, scatenando un acceso dibattito tra i deputati.

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, ha presentato alla Camera dei deputati un report sul genocidio di Gaza, in un evento che ha innescato forti critiche da parte della maggioranza politica. Il rapporto, presentato alle 14.30 nella sala stampa di Montecitorio, è stato accompagnato da deputati del Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, tra cui Stefania Ascari, Dario Carotenuto, Carmela Auriemma e Arturo Scotto. Tra gli ospiti di conferenza, anche l’avvocato Fausto Giannelli e la professoressa Alessandra Annoni, esperta di diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albanese alla Camera: “Gaza merita un approccio più umano” dopo le critiche della maggioranza. Approfondimenti su Gaza Genocidio Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: “E’ un oltraggio” Oggi alla Camera si è acceso il dibattito dopo la presentazione del rapporto di Francesca Albanese. No alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, i liberaldemocratici: "Evidente disagio della maggioranza" Il consiglio comunale ha deciso di non concedere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Gaza Genocidio Argomenti discussi: Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: E' un oltraggio; INVITO STAMPA - FRANCESCA ALBANESE PRESENTA ALLA CAMERA NUOVO RAPPORTO SU GAZA; La conferenza di Francesca Albanese alla Camera fa scoppiare la polemica. Fratelli d'Italia: Doppia morale, Una totale mancanza di coerenza; Riesplode il caso Albanese. In tournée alla Camera per (stra)parlare di Gaza. Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: E' un oltraggio(Adnkronos) - Polemica per la presenza di Francesca Albanese oggi alla Camera. Alle 14.30 nella sala stampa di Montecitorio la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati presente ... msn.com M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INVITO STAMPA – FRANCESCA ALBANESE PRESENTA ALLA CAMERA NUOVO RAPPORTO SU GAZA»Domani alle ore 14.30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (via della Missione 4, Roma), si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo ... agenziagiornalisticaopinione.it #Albanese torna alla #Camera grazie a #Conte & Co. #FdI: oltraggio al Parlamento - facebook.com facebook #Albanese torna alla #Camera grazie a #Conte & Co. #FdI: oltraggio al Parlamento x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.