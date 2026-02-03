Al via il restyling di un altro tratto della Paullese

Questa mattina è stato aperto al traffico un nuovo tratto della Paullese in direzione di Crema. Alle 12.45, le auto hanno potuto percorrerlo, e nel pomeriggio anche il senso opposto, verso Milano. La strada è tornata fruibile dopo i lavori di restyling, che hanno preso in carico un tratto importante per chi viaggia tra le due città.

Il tratto in direzione di Crema è stato aperto al traffico alle 12.45, nel pomeriggio è stato reso accessibile anche quello in direzione di Milano. E così ieri, con l'apertura del cavalcavia di Caleppio, tra il chilometro 10+567 e il chilometro 11+242, si è aggiunto un ulteriore tassello al programma di restyling della Paullese nell'area compresa fra Settala e Paullo. In questa zona, l'intervento di riqualificazione dell'ex statale 415 è partito nel dicembre 2020 ed è tuttora in corso. Il cantiere ha fatto scontare più di un rallentamento, anche a causa dei subentrati extra-costi legati all'aumentato prezzo delle materie prime.

