Al museo Barbella di Chieti la mostra personale di Emma Bitri
Al museo Barbella di Chieti si apre una mostra personale di Emma Bitri. L’esposizione, visitabile dal 17 al 24 febbraio, porta le opere dell’artista molisana, curata dal critico Massimo Pasqualone. Sabato 21, alle 10, durante la premiazione del Premio Luca, Pasqualone presenterà il percorso artistico di Bitri.
