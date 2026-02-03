Al Comune di Vibo tensione crescente | chiesto il chiarimento sulle responsabilità politiche in ballo

Al Comune di Vibo cresce la richiesta di chiarimenti sulle responsabilità politiche. Dopo mesi di discussioni e scontri tra le fila dell’amministrazione comunale, alcuni esponenti chiedono di capire chi abbia preso decisioni importanti e chi debba assumersi le responsabilità. La situazione si fa sempre più tesa e la città aspetta una risposta concreta.

A Vibo Valentia cresce l’urgenza di una risposta politica chiara dopo mesi di tensioni crescenti all’interno dell’amministrazione comunale. I gruppi di opposizione, riuniti in una nota congiunta, hanno lanciato un appello diretto al sindaco Mario Romeo: basta con il silenzio, basta con la gestione a vista. Il messaggio è netto: se non si assume la responsabilità delle scelte, almeno abbia il coraggio di lasciare il posto. La situazione, secondo i firmatari — Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cuore Vibonese, Insieme al Centro (noi Moderati) e Identità territoriale — è ormai al di là del limite della decenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Al Comune di Vibo, tensione crescente: chiesto il chiarimento sulle responsabilità politiche in ballo Approfondimenti su Vibo Valentia Tensione La strage nella Rsa “Casa per coniugi” al Corvetto: chiesto il processo per i gestori, nessuna responsabilità del Comune di Milano La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio di cinque persone coinvolte nel maxi incendio avvenuto nella Rsa “Casa per coniugi” al Corvetto, che nel luglio 2023 costò la vita a sei anziani. Lo scontro tra Netanyhau e l’esercito israeliano sulle responsabilità politiche del 7 ottobre Lo scorso 7 ottobre, Israele ha vissuto un evento drammatico che ha sollevato forti critiche tra il governo e l’esercito. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vibo Valentia Tensione Argomenti discussi: Il sindaco di Vibo convoca l'Antiracket dopo la scia di intimidazioni: Ora le persone denunciano; Vibo, il M5s blinda (per ora) l’assessore Santoro: Nessun avvicendamento nel rimpasto di giunta · ilvibonese.it; ‘Ndrangheta nel Comune di Stefanaconi (VV): prorogato per altri sei mesi il commissariamento; Vibo Valentia. Scuola di Porto Salvo: incontro con i genitori sullo stato dei lavori. «Al Comune di Vibo spettacolo indecoroso. Romeo abbia il coraggio di mollare»Nota unitaria dei gruppi di opposizione: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cuore Vibonese, Insieme al Centro (noi Moderati), Identità territoriale ... corrieredellacalabria.it Caos al Comune di Vibo, si dimette l’assessore Vania ContinanzaAnticipa le mosse del sindaco in vista del mini rimpasto. Le dimissioni «per facilitare il superamento dell'impasse politico». Ma restano gli scontri interni ... corrieredellacalabria.it VIBO ADERISCE A "M'ILLUMINO DI MENO" Il Comune di Vibo Valentia partecipa anche quest'anno alla campagna nazionale di Rai Radio 2 "M'illumino di meno" per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. L’assessore Marco Miceli invita cittad - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.