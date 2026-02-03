Questa sera al cinema Arsenale di Pisa si svolge un evento diverso dal solito. Domani, mercoledì 4 febbraio, alle 18:30, il film “My Italy” di Bruno Colella sarà trasmesso in prima serata. Colella, regista e attore, interpreta anche il produttore in questa commedia che si propone come una sorpresa per gli spettatori.

Pisa, martedì 3 febbraio 2026 - Serata speciale al cinema Arsenale di Pisa. Domani, mercoledì 4 febbraio a partire dalle 18:30, il palinsesto prevede la messa in onda del film “My Italy” (2017) di Bruno Colella, regista, sceneggiatore e interprete (nei panni del produttore) di questa commedia 'fuori formato'. Nel cast sono presenti attori e attrici come Piera Degli Esposti, Alessandro Haber, Lina Sastri, Rocco Papaleo, Luisa Ranieri, Serena Grandi, Sebastiano Somma, Nino Frassica e Remo Remotti, ma anche molti musicisti della scena napoletana - Eugenio ed Edoardo Bennato, Tony Esposito, Petra Montecorvino, Enzo Gragnaniello, Nicola Vorelli - e qualche "nome" di importazione: uno per tutti, l'attore-regista polacco Jerzy Stuhr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Cinema Arsenale "My Italy" di Colella

Approfondimenti su My Italy

All’Arsenale di Pisa va in scena “My Italy” di Bruno Colella, un film che mette in mostra la passione per l’arte.

Ecco la programmazione delle sale Arsenale e Sammartino dal 1 al 7 gennaio, con tutte le proiezioni previste in questa settimana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su My Italy

Argomenti discussi: 'My Italy' di Bruno Colella all'Arsenale: la passione per l’arte arriva sul grande schermo; Il tempo delle meraviglie: La Belle Époque nel Cinema.

Save the date! A Pisa, lunedì 9 febbraio, la prof. ssa Giuseppina Sgandurra sarà presente al Cinema Arsenale con un'introduzione su Cervello e Intelligenza Artificiale per il film "Wider than the Sky" Wanted Cinema IRCCS Fondazione Stella Maris Fightthe - facebook.com facebook