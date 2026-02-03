Al Cinema Arsenale My Italy di Colella
Questa sera al cinema Arsenale di Pisa si svolge un evento diverso dal solito. Domani, mercoledì 4 febbraio, alle 18:30, il film “My Italy” di Bruno Colella sarà trasmesso in prima serata. Colella, regista e attore, interpreta anche il produttore in questa commedia che si propone come una sorpresa per gli spettatori.
Pisa, martedì 3 febbraio 2026 - Serata speciale al cinema Arsenale di Pisa. Domani, mercoledì 4 febbraio a partire dalle 18:30, il palinsesto prevede la messa in onda del film “My Italy” (2017) di Bruno Colella, regista, sceneggiatore e interprete (nei panni del produttore) di questa commedia 'fuori formato'. Nel cast sono presenti attori e attrici come Piera Degli Esposti, Alessandro Haber, Lina Sastri, Rocco Papaleo, Luisa Ranieri, Serena Grandi, Sebastiano Somma, Nino Frassica e Remo Remotti, ma anche molti musicisti della scena napoletana - Eugenio ed Edoardo Bennato, Tony Esposito, Petra Montecorvino, Enzo Gragnaniello, Nicola Vorelli - e qualche "nome" di importazione: uno per tutti, l'attore-regista polacco Jerzy Stuhr. 🔗 Leggi su Lanazione.it
