Al centro di Roma le consegne si faranno con le cargo bike elettriche

A Roma arrivano le consegne con le cargo bike elettriche. La start-up Click & Log, nata dalla collaborazione tra FS Logistix e Laziale Distribuzione, ha avviato un nuovo servizio di consegne in bici a pedalata assistita. Le consegne dovrebbero essere più rapide, più pratiche e a zero emissioni. La partnership con il team Parrot, specializzato in micromobilità, permette di testare una soluzione più sostenibile per il centro della città.

