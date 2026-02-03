Al centro di Roma le consegne si faranno con le cargo bike elettriche

A Roma arrivano le consegne con le cargo bike elettriche. La start-up Click & Log, nata dalla collaborazione tra FS Logistix e Laziale Distribuzione, ha avviato un nuovo servizio di consegne in bici a pedalata assistita. Le consegne dovrebbero essere più rapide, più pratiche e a zero emissioni. La partnership con il team Parrot, specializzato in micromobilità, permette di testare una soluzione più sostenibile per il centro della città.

Consegna più comode, veloci e a emissioni zero. Click & Log, la start up nata dalla partnership tra FS Logistix e Laziale Distribuzione, lancia nella Capitale il nuovo servizio di consegne in cargo bike in collaborazione con il team Parrot, specializzato nella micromobilità dolce.

