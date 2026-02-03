Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme | l’annuncio ufficiale

Aka7even e Cristina Ferrara hanno confermato di essere una coppia. La notizia circolava già da qualche tempo, ma solo oggi hanno pubblicato una foto nelle Stories di Instagram che mostra loro sorridenti e vicini. L’immagine lascia poco spazio ai dubbi: sono innamorati.

Ormai è ufficiale: Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme. A confermare la relazione una foto pubblicata nelle Stories di Instagram in cui i due appaiono innamorati e sorridenti. Aka7even e Cristina Ferrara innamorati: la foto su Instagram. Da settimane ormai si vociferava di una storia d’amore fra Aka7even e Cristina Ferrara. Lui è uno fra i cantanti che prenderanno parte a Sanremo 2026, salendo sul palco in coppia con LDA, artista di successo e figlio di Gigi D’Alessio. Lei è reduce dell’addio a Gianmarco Steri, tronista conosciuto a Uomini e Donne a cui è stata legata per diverso tempo dopo la scelta avvenuta nello show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Dilei.it

