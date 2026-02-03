airole fc vince il primo match del girone di ritorno della serie c a 5

L’Airole FC apre il girone di ritorno della Serie C di calcio a 5 con una vittoria netta contro l’Oneglia. La squadra di casa si impone con un risultato di 6-2, dando il via alla seconda parte della stagione con il piede giusto. I giocatori hanno mostrato determinazione e buona organizzazione, portando a casa tre punti importanti.

L’Airole FC ha iniziato il girone di ritorno della Serie C di calcio a 5 con una vittoria decisiva contro l’Oneglia, con un risultato di 6-2. La partita, disputata al PalaRoja davanti al pubblico amico, ha permesso ai biancoverdi di salire al terzo posto in classifica nel Gruppo A, in seguito all’errore della Fondura. La gara è stata dominata dall’Airole, che ha ottenuto due goal nei primi minuti grazie a una doppietta di Filippo Caramello Canzone, seguita da una rete di Joel Valenti. Nel primo tempo il risultato era 2-2, con un gol dell’Oneglia che ha accorciato le distanze. La seconda metà ha visto il ritmo aumentare, con il 5-1 ottenuto grazie a una rete di Marco Foti, seguita da una tripletta di Caramello Canzone, che ha concluso la partita con il 6-2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

