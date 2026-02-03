Aias interviene l’Asl | Trasparenza legalità e tutela dei pazienti

L’Asl di Avellino interviene sulla gestione dell’Aias, sottolineando l’impegno per trasparenza e legalità. La direzione rassicura sulla tutela dei pazienti e sulla continuità delle prestazioni assistenziali. L’azienda sanitaria ribadisce che la salute dei cittadini resta una priorità, promettendo controlli rigorosi per garantire servizi sicuri e affidabili.

Tempo di lettura: 3 minuti «La salvaguardia della salute dei cittadini e la garanzia della continuità delle prestazioni assistenziali costituiscono il principio guida dell'azione del l'Asl Avellino. Proprio per questo, appare profondamente scorretto richiamare i bisogni di cura dei pazienti per costruire una narrazione che possa insinuare una presunta disattenzione da parte dell'Azienda sanitaria. La salute delle persone non può e non deve essere strumentalizzata né utilizzata per orientare l'opinione pubblica su questioni di natura esclusivamente economica». Con queste parole, il Direttore Generale dell'Asl, Maria Concetta Conte, interviene sulla vicenda Aias di Avellino, replicando alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal Commissario Straordinario Maurizio Arci.

