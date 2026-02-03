Durante la notte dei Grammy, il palco si trasforma in un palcoscenico di protesta contro Ice. Un discorso forte e diretto viene pronunciato da un artista che dedica il premio a chi ha lasciato la propria terra per cercare un futuro migliore. Un gesto che non passa inosservato, mentre la musica si fa portavoce di un messaggio di solidarietà.

"Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la propria patria per inseguire i propri sogni. Voglio dire: Ice out (Ice fuori, Ice via). Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e americani". Ai Grammy 2026, l’altra notte a Los Angeles, la superstar portoricana Bad Bunny ha fatto la storia: primo artista latino a trionfare agli Oscar dell’industria discografica statunitense nella categoria dell’album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos, Benito Antonio Martínez Ocasio nato a Vega Baja nel marzo 1994 è stato anche il primo divo a lanciare dalla Crypto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ai Grammy lo show anti-Ice

Approfondimenti su Grammy Anti

La cerimonia dei Grammy si trasforma in un palco di protesta.

Lady Gaga fa il suo ingresso ai Grammy 2026 con un look goth deciso e una spilla contro l’ICE.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Bad Bunny Monologue - SNL

Ultime notizie su Grammy Anti

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, album dell'anno a Bad Bunny, di Billie Eilish la canzone. I vincitori; Tutti i performer (già leggendari) che vedremo sul palco dei Grammy Awards 2026 stasera; Ai Grammy lo show anti-Ice; Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live.

GRAMMY 2026 questa sera lo show. Ecco tutte le nominationI Grammy Awards 2026 entrano nel vivo. La cerimonia andrà in onda domenica 1° febbraio, in diretta dal Crypto.com Arena di Los Angeles. newsic.it

Ai Grammy Bad Bunny entra nella storia: primo artista latin a vincere per Album dell'anno, «Wildflower» di Billie Eilish miglior canzone. Entrambi attaccano l'Ice. Trump ...?A «Mayhem» di Lady Gaga il Grammy per il miglior album pop. Kendrick Lamar miglior album rap, Olivia Dean miglior artista emergente ... corriere.it

La Stampa. . Ai Grammy 2026, alcuni artisti hanno usato la diretta dello show per l'ultima volta sulla Cbs per attaccare le politiche anti-migranti di Donald Trump: "Nessuno è illegale in una terra rubata. Dobbiamo continuare a dire la nostra e a protestare. Le no - facebook.com facebook

Grammy Awards 2026: tutti i vincitori #GRAMMYs x.com