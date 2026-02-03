Agenti aggrediti a Torino non è tentato omicidio

Gli agenti sono stati circondati e picchiati durante una manifestazione a Torino. Uno di loro, Alessandro Calista del Reparto Mobile di Padova, è stato preso a calci, pugni e anche martellate. La polizia ha arrestato il gruppo, ma la Procura di Torino non vede ancora il tentato omicidio come reato. La stessa premier Meloni aveva parlato di tentato omicidio, ma ora le indagini proseguono per chiarire cosa sia successo realmente.

Lo hanno isolato, accerchiato, colpito a calci e pugni, preso persino a martellate. Ma per la Procura di Torino questo non basta perché nell’assalto ad Alessandro Calista, poliziotto in servizio al Reparto Mobile di Padova brutalmente aggredito sabato durante la manifestazione pro Askatasuna, possa configurarsi il reato di tentato omicidio, imputazione che aveva evocato il premier Giorgia Meloni domenica mattina dopo aver fatto visita all’agente ricoverato all’Ospedale Molinette. Dopo i gravi fatti di violenza di sabato i magistrati torinesi hanno invece formalizzato l’apertura di un fascicolo d'inchiesta per devastazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Agenti aggrediti a Torino, "non è tentato omicidio" Approfondimenti su Torino Agenti Askatasuna, Meloni fa visita a militari a Torino: “E’ tentato omicidio contro gli agenti, magistrati non esitino” La visita della premier Meloni a Torino si è svolta in un clima teso. Askatasuna, Meloni a Torino per far visita agli agenti feriti: "Questa non è protesta ma tentato omicidio". Arrestato uno dei presunti aggressori Giorgia Meloni si è recata a Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di ieri. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Poliziotto picchiato, Meloni a Torino: «Questo è tentato omicidio contro gli agenti» Ultime notizie su Torino Agenti Argomenti discussi: Violenza nel corteo pro Askatasuna di Torino: parlano Alessandro, il poliziotto aggredito, e Lorenzo che lo ha salvato. La squadra è rimasta sempre unita, dai video non si vede; Agente abruzzese aggredito a Torino, il sindaco Ferrara: La violenza non risolve. Solidali a lui e alla polizia; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Meloni dagli agenti feriti a Torino, 'è tentato omicidio'. Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Lega contro consigliera comunale(ANSA) – TORINO, 03 FEB – Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esci senza neanche un graffio!. Sta suscitando polemiche politiche un post su Facebook con cui Flavia Gaudiano, consi ... espansionetv.it Dall’Irpinia solidarietà agli agenti aggrediti a Torino, Picone (Amici della polizia): Preoccupazione, episodi ricorrentiLe immagini dell'aggressione al poliziotto di Torino sono chiare: in gruppo lo tempestano di calci e pugni, anche in testa. Da qui la presa di posizione di Massimo Picone, dell'associazione Amici dell ... corriereirpinia.it Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Lega contro consigliera comunale. "Pestati a sangue e già dimessi". Lega: "Chieda scusa e si dimetta" #ANSA x.com Agenti aggrediti a Torino, i sindacati di polizia: "un tentato omicidio, non una protesta" - facebook.com facebook

