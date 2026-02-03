age verification dal 1 febbraio obbigo anche per siti in paesi ue diversi da italia

Dal 1° febbraio 2026, i siti web che offrono contenuti pornografici dovranno verificare l’età degli utenti. La novità riguarda anche i portali in altri paesi dell’UE, non solo l’Italia. L’Agcom avrà il compito di controllare che le regole siano rispettate. Le piattaforme dovranno mettere in atto procedure di verifica dell’età per evitare che i minori accedano a contenuti non adatti. La misura mira a rafforzare la protezione dei giovani online, ma molte piattaforme si preparano a dover adeguare i

Dal 1° febbraio 2026, sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell'età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che diffondono online contenuti pornografici stabiliti in un Paese membro diverso dall'Italia. In base all'articolo 13-bis del.

