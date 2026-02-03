Affresco con volto simile a Meloni il Vicariato frena | ‘L’originale non era così’ dubbi su autore e committente

La scoperta di un affresco con un volto che ricorda Giorgia Meloni ha acceso un acceso dibattito a Roma. Il Vicariato ha subito preso posizione, spiegando che l’originale non era così come appare ora, e sollevando dubbi su chi sia stato l’autore e quale fosse l’intenzione dietro l’opera. La questione ha diviso gli esperti e i curiosi, mentre il mistero sull’autenticità e sul significato dell’affresco continua ad alimentare discussioni.

Il caso dell'affresco con il volto della Premier. Continua a far discutere l'affresco raffigurante un angelo con tratti somatici che richiamano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il Vicariato di Roma ha chiarito che al momento non è stata presa alcuna decisione su una eventuale rimozione o modifica dell'opera, mentre il dibattito pubblico e mediatico resta acceso. Vicariato di Roma: nessuna decisione sulla rimozione dell'angelo. A fare il punto è Giulio Albanese, responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma, che ha spiegato che qualsiasi decisione verrà presa solo dopo un confronto tra le istituzioni coinvolte.

