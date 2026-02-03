Affari Tuoi Herbert Ballerina senza freni | Sono maniaco è bufera

Nella puntata di  Affari tuoi di martedì 3 febbraio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Lorena, consulente di direzione aziendale da Napoli, accompagnata dal compagno Mario, fisioterapista e p.r. della città.La serata si apre con la consueta ironia di  Herbert Ballerina, che scatena la gaffe clou della puntata. Presentandosi, il comico dichiara: "Ho le mani bellissime, mi chiamano per lavorare come maniaco". De Martino lo corregge immediatamente: "Ma si dice manista, non maniaco". Herbert alza le mani in segno di resa, ma il conduttore incalza: "Te le alzerei io le mani per quello che dici", scatenando risate in studio per l'imbarazzante lapsus a doppio senso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

