La AEW sta per annunciare l’ingaggio di un wrestler molto richiesto. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, mentre i fan attendono di conoscere il nome del nuovo acquisto. La compagnia punta a rafforzare il roster in vista delle prossime sfide.

Siamo ormai entrati in uno dei periodi più caldi per quanto riguarda il “mercato” dei wrestler, con numerosi lottatori che stanno cambiando o cambieranno “casacca” nei prossimi mesi. Nell’ultimo periodo, in particolare la AEW sembra essere di gran lunga la più attiva, con nomi che sono già arrivati (vedi Tommaso Ciampa ) o che arriveranno. Più nel dettaglio, il nome in questione è quello di un wrestler molto conteso, con anche la WWE che lo avrebbe messo nel mirino. Parliamo in questo caso di David Finlay, ormai da anni uno degli atleti più rappresentativi del movimento “gaijin” (ossia, i lottatori non giapponesi) della NJPW La situazione di David Finlay tra AEW e WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: La compagnia starebbe per aggiudicarsi un wrestler molto conteso

Approfondimenti su AEW Wrestler

La TNA Wrestling ha annunciato l’ingaggio di BDE, noto creatore di contenuti su YouTube con oltre un milione di iscritti, che diventerà un wrestler della compagnia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Kris Statlander vs Thekla: AEW Women's World Title MATCH HIGHLIGHTS |AEW Dynamite, 1/28/26

Ultime notizie su AEW Wrestler

AEW: Nuovo arrivo per la federazione di Tony KhanSicuramente in casa AEW tutti sono galvanizzati dall'arrivo dello Psycho Killer Tommaso Ciampa, ma sembrerebbe che i fan della compagnia di Jacksonville abbiano un altro motivo per essere contenti: ... zonawrestling.net

AEW: Collision cancellato ad Arlington per maltempo, cambio di programmaLa AEW ha dovuto fare i conti con il maltempo e annullare l'evento di Collision previsto per sabato 25 gennaio all'Esports Stadium di Arlington, in Texas. Una violenta tempesta invernale sta per colpi ... zonawrestling.net

AIR CANADA GUARDA A PALERMO: POSSIBILE NUOVO COLLEGAMENTO IN ARRIVO Air Canada guarda con interesse a Palermo per un possibile nuovo collegamento internazionale. La compagnia di bandiera canadese starebbe valutando l’inserimento - facebook.com facebook